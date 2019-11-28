Киев, , 18:45 — REGNUM Телефонные переговоры в преддверии саммита «нормандской четвёрки» провели федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский, сообщили 28 ноября в пресс-службе главы Украины.

Напомним, очередной нормандский саммит состоится в Париже 9 декабря. Целью мероприятия, в котором, помимо Украины, Франции и Германии, участвует также Россия, заявлено урегулирование ситуации в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Зеленский заявил, что заинтересован в двусторонней встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящем саммите.

Читайте подробнее: Зеленский готов к двусторонним переговорам с Путиным на саммите в Париже

Читайте ранее в этом сюжете: «Минск» будет продолжаться даже без политического урегулирования — МИД ФРГ