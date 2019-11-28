Москва, , 18:36 — REGNUM Самая главная проблема президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что ему не на кого положиться, считает общественный деятель Юрий Кот (Украина). Об этом он заявил 28 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Зеленский на сегодняшний день является зиц-председателем. Он всё-таки не стал полноценным президентом. Улица не его, а радикалов. Кабмин тоже не Зеленского, а Сороса. Верховная рада — олигархов. То есть Зеленский — это своего рода козел отпущения, и когда все будут «стричь капусту», то отвечать придется ему. Самая главная проблема Зеленского — ему некому доверять на 100%. Вообще!» — сказал Кот.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Киевского международного института социологии, в течение осени 2019 года процент тех, кто негативно относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, вырос с 7% до 19%. Если в начале сентября Зеленского поддерживали 72% опрошенных, то к концу декабря их осталось всего 52%.

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