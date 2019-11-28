Москва, 28 ноября 2019, 18:36 — REGNUM Самая главная проблема президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что ему не на кого положиться, считает общественный деятель Юрий Кот (Украина). Об этом он заявил 28 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Киевского международного института социологии, в течение осени 2019 года процент тех, кто негативно относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, вырос с 7% до 19%. Если в начале сентября Зеленского поддерживали 72% опрошенных, то к концу декабря их осталось всего 52%.
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