Нью-Дели, , 18:44 — REGNUM Сухопутные войска Индии провели успешный пробный пуск двух новых противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Spike израильского производства. Об этом 28 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

На испытаниях присутствовало высшее командование сухопутных войск Индии, в том числе начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават. Представители индийской армии особо отметили высокую поражающую способность нового ПТРК, в котором успешно реализован принцип «выстрелил — забыл». Также противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) Spike могут быть перенаправлены на другие цели в полете, что позитивно скажется на точности нанесения удара индийскими подразделениями.

Ранее стало известно, что данные ПТРК были размещены на индийско-пакистанской границе в Джамму и Кашмире. Всего Индия приобрела у Израиля 12 пусковых установок и 210 противотанковых ракет «Спайк». Общая сумма сделки составила 2,8 млрд рупий (примерно 39,17 млн долларов).