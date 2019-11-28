Киев, , 18:25 — REGNUM Посольство Украины в Британии возмущённо отреагировало на публикацию в журнале британского Международного института стратегических исследований (IISS) со штаб-квартирой в Лондоне Об этом посольство сообщило 28 ноября на своей странице в Twitter.

Украинские дипломаты возмутились тем, что в одной из публикаций журнала Survival британские учёные назвали Севастополь российским городом.

«Мы очень расстроены последним номером журнала института стратегических исследований Survival, где Севастополь упоминается как российская территория. Мы ожидаем, что редакция удалит ошибку и разместит корректную информацию», — написано в сообщении на странице посольства Украины.

О реакции британских учёных на возмущение украинских дипломатов ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский журнал The Economist тоже оскорбил Киев, опубликовав ролик с картой Украины без Крымского полуострова.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации весной 2014 года по итогам всенародного референдума, большинство участников которого высказались за выход из состава Украины, в которой произошёл нацистский госпереворот, и воссоединение с Россией.

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