Владимир, , 18:24 — REGNUM Задержание замдиректора департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области Олега Лобанова не связано с его работой в администрации. Об этом 28 ноября сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

Пресс-секретарь отметила, что не может комментировать работу правоохранительных органов, однако информацию о задержании и следственных действиях в отношении Лобанова не опровергла.

«Обратиться за получением информации можно в УМВД по Ивановской области, так как задержание Олега Лобанова не имеет никакого отношения к его работе в администрации Владимирской области», — прокомментировала Петрова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в полиции подтвердили работу над делом о хищении нефтепродуктов на сумму более миллиона рублей, совершённом преступной группой. По неподтверждённой информации, именно в рамках этого расследования был задержан владимирский чиновник.

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