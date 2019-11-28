Нью-Дели, , 18:25 — REGNUM Вдова экс-премьера Индии Раджива Ганди и лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Соня Ганди заявила о том, что правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди представляет огромную угрозу для Индии. Об этом 28 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном письме к новому главному министру штата Махараштра Уддхаву Тхакераю Соня Ганди подчеркнула: «Нация стоит перед лицом небывалой опасности, исходящей от правящей БДП». По словам оппозиционера, «Бхаратия джаната парти» отравляет политическую атмосферу в стране. Соня Ганди также поздравила Уддхава Тхакерая со вступлением в должность главного министра Махараштры.

Напомним, что 27 ноября завершился политический кризис в индийском штате Махараштра. После нескольких тщетных попыток сформировать правительство оппозиционные партии ИНК и «Партия националистического конгресса» (ПНК) оказали поддержку кабинету ультраправой националистической партии «Шив сена». Пост главы Махараштры занял Уддхав Тхакерай, лидер «Шив сены».