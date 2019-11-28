Тбилиси, , 18:19 — REGNUM В парламенте Грузии появилась новая фракция под названием «Независимые депутаты». Об этом заявили журналистам основавшие фракцию законодатели, которые раньше входили в состав парламентского большинства, но в разное время и по разным причинам покинули его и перешли в режим оппонирования правящей партии.

В новую фракцию вошли пять мажоритарных депутатов — Мариам Джаши, Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе, Леван Коберидзе и Коба Нарчемашвили, а также один депутат, избранный в парламент по партийному списку «Грузинской мечты» Звиад Квачантирадзе. Он покинул ряды правящей партии в связи с вопросом утверждения кандидатов в судьи Верховного суда.

По этой же причине из состава большинства вышли Гогичаишвили, Попхадзе, Коберидзе и Нарчемашвили. Все они были против назначения судей, творивших правосудие при правлении Михаила Саакашвили и считавшихся исполнителями его воли. Мариам Джаши же вышла из состава большинства после голосования по проекту изменений в Конституцию, предусматривавшему введение пропорциональной избирательной системы с 2020 года.

Как заявили депутаты, новую фракцию возглавит Мариам Джаши, и она будет вести независимую от всех политических партий политику.

По словам Левана Коберидзе, фракция будет работать в парламенте над теми вопросами, которые важны для населения Грузии.