Москва, , 18:13 — REGNUM Законопроект о полном запрете торговли насвем, снюсом, сигаретами и прочими никотинсодержащими веществами внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

«Запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией», — говорится в тексте поправок.

Парламентарии возмущены тем, что производители, именуя снюс в процессе производства, например, «никотинсодержащей смесью», «чистым никотином» и так далее, де-юре соблюдая закон, де-факто продолжают выпуск данного легкого наркотика.