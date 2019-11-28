Владимир, , 18:10 — REGNUM Заместитель директора департамента природопользования и охраны окружающей среды Олег Лобанов был задержан в Ивановской области, сообщил портал Zebra.tv со ссылкой на УМВД России по Ивановской области.

В полиции подтвердили расследование дела об особо крупном мошенничестве, совершённом в составе преступной группы. Обвиняемый, считает следствие, похитил нефтепродукты общей стоимостью более миллиона рублей.

Имена фигурантов не раскрываются, однако СМИ предположили, что именно по этому делу был задержан Лобанов.