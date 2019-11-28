Тбилиси, 28 ноября 2019, 18:04 — REGNUM На встрече в Праге представитель Грузии Зураб Абашидзе поставит перед коллегой по переговорам из России Григорием Карасиным вопрос освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили. Как передают грузинские телекомпании с места встречи, об этом Зураб Абашидзе сообщил до начала встречи с Карасиным, которая проходит сегодня, 28 ноября, в столице Чехии.
Помимо этого вопроса, по словам представителя Грузии, на переговорах будут рассмотрены традиционные вопросы двусторонних торгово-экономических и гуманитарных отношений.
Напомним, что врач Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы, которую в Цхинвале считают «государственной», а в Грузии именуют «административной» или «линией оккупации».
Встречи в формате Абашидзе-Карасин не проводились в течение последних 5 месяцев. Одной из причин отсрочки встречи стали процессы, развернувшиеся в Тбилиси в связи с визитом депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Кроме того, определенные изменения произошли в руководящем составе МИД России, в связи с чем в Грузии долгое время не знали, сменят ли Карасина в статусе главного переговорщика с Тбилиси или заменят кем-то другим.
Переговоры в формате Абашидзе-Карасин проводятся по инициативе бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, и на них в основном рассматриваются вопросы экономических, гуманитарных и культурных отношений.