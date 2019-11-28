Сринагар, Индия, , 18:11 — REGNUM На вооружение формирований сухопутных войск Индии вдоль границы с Пакистаном поступили новые израильские ПТРК «Спайк». Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на источники в министерстве обороны южноазиатского государства.

Анонимные информаторы издания сообщили, что новые образцы вооружения поступили в распоряжение пограничных формирований индийской армии 15 октября 2019 года, однако известно об этом стало лишь 27 ноября. Всего Индия приобрела у Израиля 12 пусковых установок и 210 противотанковых ракет «Спайк». Общая сумма сделки составила 2,8 млрд рупий (примерно 39,17 млн долларов). Новые ПТРК, в которых реализован принцип «выстрелил — забыл», могут поражать бронированные цели на расстоянии до 4 км. Источники издания особо отметили возможность применения указанных систем вооружения против бункеров, пусковых установок и террористических баз вдоль индийско-пакистанской границы.

Примечательно, что сделка о поставке израильского вооружения в Индию была заключена в срочном порядке после теракта в индийском Кашмире 14 февраля 2019 года. Тогда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар. В результате нападения погибли более 40 офицеров CRPF.