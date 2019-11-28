Харгейса, , 18:10 — REGNUM Правительство Сомалиленда освободило секретаря оппозиционной партии «Ваддани» Хадара Хусейна Абди и председателя партии оппозиционеров Бархада Джаму Херси. Правительство также выпустило на свободу журналиста Абди Ибрагима Абдулеха, который иронично высмеивал действующие власти в соцсетях. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Президент Сомалиленда Мусе Бихи Абди распорядился освободить задержанных лидеров оппозиции после встречи с комитетом бизнесменов и религиозных лидеров, которые выступили посредниками и гарантами оппозиционных политических партий.

Председатель совета Мохамед Ахмед Фарах заявил на пресс-конференции, что старейшины, действуя по собственной инициативе, по отдельности встретились с президентом Мусе Бихи и политическим лидером партии «Ваддани» Абдирахманом Ирро. «Президент принял нашу просьбу освободить членов партии «Ваддани» и приказал сотрудникам службы безопасности отпустить их на свободу», — сообщил Фарах.

Ранее 17 ноября 2019 года полиция Сомалиленда арестовала Хадара Хуссейна Абди и Бархад Джама Батун, не сообщив оснований для задержания политиков. В тот же день руководство партии призвало своих сторонников собраться в офисе партии, чтобы «получить необходимую информацию» дабы не попасть в руки полицейских. Комиссар полиции Мохамед Адан Саканди назвал это заседание незаконным и предупредил, что они предотвратят «сходку оппозиционеров».