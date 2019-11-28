Москва, , 17:59 — REGNUM Если бы президент Украины Владимир Зеленский был по-настоящему самостоятельным политиком, то он быстро решил бы и проблему газа и оставил войну на Донбассе, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 28 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У них (у Украины — прим. ИА REGNUM) другого формата, кроме манипуляций, не будет, — сказал Клинцевич. — Сегодня у украинского президента есть две проблемы: война, которую надо прекращать, и газ, который надо дать людям. И если президент по-настоящему самостоятельный, это решается вот так: (щелкает пальцами — прим. ИА REGNUM). Никаких проблем нет. Тем более что Путин уже раза три на разных форматах говорил, как это надо делать. Просто надо принять решение. Но этот молодой человек (Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM), который числится президентом крупной европейской страны, таковым не является».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после того как 25 ноября президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили газовую проблематику, многие политики решили, что Киев возвращается к закупкам газа в РФ. 26 ноября министр энергетики Алексей Оржель заявил, что «потенциально возможно, что у Украины будут прямые поставки со скидкой с востока».

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