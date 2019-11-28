Москва, 28 ноября 2019, 17:59 — REGNUM Если бы президент Украины Владимир Зеленский был по-настоящему самостоятельным политиком, то он быстро решил бы и проблему газа и оставил войну на Донбассе, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 28 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после того как 25 ноября президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили газовую проблематику, многие политики решили, что Киев возвращается к закупкам газа в РФ. 26 ноября министр энергетики Алексей Оржель заявил, что «потенциально возможно, что у Украины будут прямые поставки со скидкой с востока».
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