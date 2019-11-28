Гонконг, Китай, , 17:57 — REGNUM Сторонники «защиты прав человека» в Гонконге собрались в центре города по случаю принятия Вашингтоном нового закона о демократии в этой автономии.

Участники акции приветствуют действия Соединённых Штатов «в защиту их интересов». По данным очевидцев, в центре города собралась не одна сотня «сторонников демократии» по-американски.

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Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 28 ноября подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, который является автономной территорией КНР.

Согласно новой правовой норме, американский Госдеп обязан ежегодно (но можно и чаще) подтверждать Конгрессу США, что Гонконг сохраняет достаточную автономию.

В случае, если, по мнению Вашингтона, в Гонконге будут зафиксированы нарушения прав человека, против Пекина могут ввести санкции.

Также Трамп подписал ещё один законопроект о запрете экспорта спецоборудования в Гонконг. Комментируя свои действия, глава Штатов заявил, что рассчитывает способствовать «мирному урегулированию разногласий» между Пекином и гонконгскими властями.

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