Харгейса, , 18:09 — REGNUM Министр иностранных дел Сомалиленда опроверг предположения СМИ о том, что Эфиопия изменила свою внешнюю политику в отношении Сомалиленда, повторив, что поддержка Харгейсы со стороны премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда остается полностью неизменной. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

«Некоторые могут подумать, что Эфиопия изменила свою внешнюю политику в отношении Сомалиленда или что недавнее трехстороннее соглашение между Эфиопией, Сомали и Эритреей могло подорвать и повлиять на политику Аддис-Абебы. Однако все это является ложными предположениями», — заявил глава МИД Сомалиленда Ясин Мохамуд Хир Фаратон.

Ясин Мохамуд Хир Фаратон опроверг утверждения о том, что в отношениях Эфиопии с Сомалилендом не происходит никаких изменений. Он раскритиковал статью эфиопской газеты, в которой утверждается, что встреча на высшем уровне премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с президентом Сомали Мохаммедом Фармаджо, возможно, оказала давление на Эфиопию, чтобы пересмотреть ее взаимодействие с Сомалилендом.

Министр заявил, что сообщение СМИ основано на лжи и далеко от реальности. По его словам, встречи глав государств являются нормальными и могут не иметь политического влияния на существующие двусторонние отношения — взаимодействие между Эфиопией и Сомалилендом.

Министр повторил, что Сомалиленд нельзя недооценивать, поскольку это сила, с которой приходится считаться на Африканском Роге. Он подтвердил, что действующий эфиопский консул в Харгейсе покинул свой пост, но его канцелярия продолжает работать.