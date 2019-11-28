Ростов-на-Дону, , 17:54 — REGNUM Российское военное ведомство 2 декабря завершит мероприятия по формированию 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

В торжественных мероприятиях в честь окончания формирования 150-й мотострелковой дивизии намерен принять участие командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Формирование дивизии признано завершённым после укомплектования нового мотострелкового полка и создания необходимой для него инфраструктуры. 150-я мсд была усилена ещё одним мотострелковым полком 1 декабря 2018 года.

На торжествах командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Сычёв вручит боевое знамя командиру созданного мотострелкового полка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2016 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов объявил о формировании в составе войск ЮВО новой общевойсковой армии, в состав которой вошла 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова II степени мотострелковая дивизия.

Напомним, в апреле 1945 года бойцы этого соединения младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария установили Красное знамя Победы над рейхстагом.

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