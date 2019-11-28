Тбилиси, , 17:51 — REGNUM В парламенте Грузии создается новая фракция под названием «Независимые депутаты». Фракцию создают шесть депутатов, и ее возглавит покинувшая парламентское большинство Мариам Джаши. Об этом 28 ноября сообщил журналистам независимый депутат Леван Коберидзе.

Парламент Грузии

В состав фракции войдут: Мариам Джаши, Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе, Коба Нарчемашвили, Звиад Квачантирадзе и Леван Коберидзе.

«Фракция не будет пристрастной, склоняющейся к какой-либо одной политической стороне, которые сегодня существуют в парламенте или вне парламента», — заявил Леван Коберидзе.

«Надеемся, что создание этой фракции станет стимулом для других депутатов в плане создания фракции. Для тех, кто пожелает сотрудничать с нашей фракцией, мы открыты и готовы вести с ними консультации», — заявил Леван Коберидзе.

Заявление о создании фракции депутаты уже представили в канцелярию парламента Грузии.

Напомним, 12 парламентариев объявили об уходе из парламентского большинства 14 ноября, сразу после того как парламент Грузии провалил конституционные поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) избирательную систему уже с 2020 года. Оппозиция обвинила власти и правящую партию в намеренном срыве реформы и начале акции протеста.

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