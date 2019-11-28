Аддис-Абеба, , 17:55 — REGNUM Совет министров Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) проводит оценку организационной структуры и действующего договора о работе регионального блока. В Аддис-Абебе началась 47-я внеочередная сессия Совета министров ИГАД. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Организационная структура ИГАД, вопросы, касающиеся режима Красного моря и Аденского залива, вопросы, стоящие в приоритете для выдвижения кандидатуры страны-председателя в региональном блоке, являются основными пунктами повестки дня, которые будут обсуждаться на заседании.

В своем вступительном слове недавно назначенный исполнительный секретарь ИГАД Уоркнех Гебейеху отметил, что на сессии будет представлена всеобъемлющая презентация для пересмотра договора и структуры органа. Новые договор и организационная структура также будут одобрены в рамках работы саммита глав государств и правительств МОВР, который должен состояться в ближайшем будущем.

Уоркнех пояснил, что новые организационные структуры регионального блока оживят ИГАД, чтобы он мог лучше обслуживать интересы стран Восточной Африки. По словам секретаря, орган оказывал беспрецедентную поддержку гражданам и правительствам государств-членов, особенно в плане поддержания мира и безопасности, добавив, что «ИГАД и дальше будет выполнять свою роль в выравнивании региональной и экономической интеграции».

Существующая организационная структура ИГАД была принята на совещании министров в 2004 году.