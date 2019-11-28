Ростов-на-Дону, , 17:54 — REGNUM Возрастающее влияние силовиков на региональную политику политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев назвал всеобщей проблемой. Таким образом эксперт прокомментировал задержание министра здравоохранения Ростовской области и её подчинённых.

В целом политолог назвал Ростовскую область успешным регионом, о чем свидетельствует ряд показателей. Задержание высокопоставленных чиновников в преддверии грядущих в 2020 году губернаторских выборов, считает Калачев, выгодно для отдельных политических фигур.

«Именно поэтому мы наблюдаем активные информационные атаки на губернатора [Василия] Голубева. Интересанты стремятся послать федеральному центру сигналы о проблемах, пытаются выбить почву из-под ног действующего главы региона, заявившего о своих планах работать в области в ближайшую пятилетку. Самое прискорбное, что в этой партии самую активную роль играют отдельные силовые структуры. Они, используя весь свой арсенал, стремятся показать и доказать коррумпированность территории на региональном и муниципальном уровне», — высказался политолог на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что статья о превышении должностных полномочий «неконкретная, абсолютно резиновая».

»Подобные действия силовиков становятся элементом политических игр и борьбы за власть. Нельзя ради отчетности играть судьбами людей, работающих в органах власти, нельзя жертвовать благополучием жителей регионов в угоду политическим амбициям тех или иных группировок. Силовой стержень Российского государства под сомнение не ставлю, а вот целесообразность использования силовых структур в региональном рейдерстве лично мне кажется очень сомнительной. Более того — вредной», — заключил эксперт.

ИА REGNUM ранее сообщало, что утром 28 ноября сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий. Также задержаны несколько сотрудников ведомства. По месту их жительства и в рабочих кабинетах проведены обыски.

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