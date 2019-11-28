Москва, 28 ноября 2019, 17:47 — REGNUM Когда заработает газопровод «Северный поток — 2», газовый вопрос в отношениях России и Украины постепенно отойдёт на второй план, считает депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 28 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, депутат констатировал, что Украине с помощью её западных партнёров удалось оттянуть запуск «Северный поток — 2» для того, чтобы сейчас торговаться.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, отдельных переговоров о прямых закупках Украиной газа в России не существует в принципе, а прямые закупки газа у России конкретными предприятиями будут расцениваться как «сдача национальных интересов».
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