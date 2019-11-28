Москва, , 17:47 — REGNUM Когда заработает газопровод «Северный поток — 2», газовый вопрос в отношениях России и Украины постепенно отойдёт на второй план, считает депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 28 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Вопрос, связанный с газом для украинской стороны, да и для российской (но в меньшей степени) тоже, это вопрос не столько экономический, сколько политический, — сказал Афонин. — Однако я считаю, что стратегически газовый вопрос постепенно отойдёт на второй план, когда удастся запустить «Северный поток — 2».

Кроме того, депутат констатировал, что Украине с помощью её западных партнёров удалось оттянуть запуск «Северный поток — 2» для того, чтобы сейчас торговаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, отдельных переговоров о прямых закупках Украиной газа в России не существует в принципе, а прямые закупки газа у России конкретными предприятиями будут расцениваться как «сдача национальных интересов».

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