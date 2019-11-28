Анкара, , 17:44 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона и обвинил его в поддержке террористической деятельности. Об этом он заявил в интервью изданию Milliyet.

«Макрон собирался создать террористическое государство, но из-за нашей операции «Источник мира» его постигло разочарование», — сказал Чавушоглу.

Он призвал французского лидера стоять плечом к плечу со своими союзниками по Североатлантическому альянсу, а не выступать против них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон заявил, что НАТО не поддержит Турцию, начавшую военную операцию «Источник мира».