Тбилиси, 28 ноября 2019, 17:44 — REGNUM Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе 28 ноября прокомментировал в беседе с журналистами политическую ситуацию в Грузии. По поводу акций протеста оппозиции Каладзе заметил, что все люди имеют право выражать протест, однако при этом должны не нарушать закон, сообщает «Интерпрессньюс».
Мэр подчеркнул, что блокирование парламента — это уголовное преступление. Именно поэтому сегодня утром у здания законодательного органа была мобилизована полиция.
Напомним, акции протеста в Грузии начались из-за того, что парламент Грузии 14 ноября провалил конституционные поправки, вводившие с 2020 года пропорциональные выборы парламента. 18 и 26 ноября полиция разгоняла демонстрантов, пикетировавших парламент, с помощью водомета. Для предотвращения возможного противостояния между оппозицией и депутатами большинства полиция с утра 28 ноября установила вокруг парламента металлические заграждения. Оппозиционеры решили разойтись и потом объявить следующую акцию протеста.
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