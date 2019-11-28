Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») поддержал инициативу своих коллег по нижней палате парламента из фракции ЛДПР, согласно которой 31 декабря может стать в России официальным выходным днем.

Виталий Милонов Assembly.spb.ru

Напомним, это предлагается сделать за счет переноса на 31 декабря, когда он приходится на будний день, выходного дня с одной из суббот в течение года.

«Обязательно! Это бесчеловечно делать рабочим днем 31 декабря! Это право человека отдыхать и готовиться к Новому году», — сказал Милонов 28 ноября в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее психолог Любовь Беляева сказала корреспонденту ИА REGNUM, что 31 декабря большинство жителей России готовят новогодний стол, отправляются к близким родственникам или в путешествия и по большей части не работают либо только делают вид, что выполняют какие-то служебные задачи. И с этим лицемерием пора заканчивать.

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