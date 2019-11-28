Москва, , 17:30 — REGNUM Вопрос о поставках российского газа на Украину мог бы быть решён одним телефонным звонком, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 28 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если бы переговоры по газу были в чисто экономическом пространстве, то это были бы очень короткие переговоры. Они решались бы одним телефонным звонком. С точки зрения стоимости Украине выгоднее покупать российский газ напрямую. Более того, там не будет посредников. Однако «Нафтогаз» отказывается и фактически срывает переговоры РФ и Украины», — сказал Абзалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил об отсутствии отдельных переговоров, касающихся поставок российского газа на Украину.

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