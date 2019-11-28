Москва, , 17:14 — REGNUM Прогнозы о падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского полностью оправдались: как только была затронута тема приватизации земли, снижение народной поддержки главы Украины стало приобретать катастрофические масштабы. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Мы видим, что число одобряющих президента Украины больше, чем неодобряющих. Но динамика стремительная. В августе украинские эксперты постоянно ссылались на опросы и кричали, что народу нравится, все одобряют! А мы тогда говорили, не забудьте про свои слова в октябре-ноябре, когда начнёт обваливаться рейтинг», — заявил Корнилов.

«Предупреждали, что после поездки в Америку динамика будет постоянной, и предупреждали, что самый большой обвал начнётся после земельной реформы. Вот это мы сейчас и наблюдаем! Все прогнозы в этом плане наши сбываются», — подчеркнул он.

Отметим, что, согласно последним опросам, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал на 21% — с 73% до 52%.