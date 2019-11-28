Симферополь, , 17:16 — REGNUM В ООН готовят ложные утверждения о нарушении прав крымских татар на территории российского полуострова, поэтому не допустили представителей крымской делегации к участию в форуме нацменьшинств в Женеве. Об этом 28 ноября заявили в пресс-службе постоянного представительства Крыма при президенте России.

«Противники России готовят очередные ложные утверждения о якобы нарушении прав крымских татар в Крыму… Мы требуем допускать представителей организаций крымских татар, проживающих в Крыму, на мероприятия, проводимые под эгидой ООН — регулярные сессии Совета по правам человека ООН, Форума национальных меньшинств ООН, распространять объективную информацию о положении дел в Крыму. Положить конец попыткам включения лживых и клеветнических утверждений в резолюции ООН, касающиеся Крыма», — сказано в тексте обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к участию в форуме нацменьшинств ООН, который проходит в Женеве не пустили ректора КИПУ Чингиза Якубова, заместителя муфтия мусульман Крыма Эсадуллаха Баирова, главу региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасию Гридчину.

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