Симферополь, 28 ноября 2019, 17:16 — REGNUM В ООН готовят ложные утверждения о нарушении прав крымских татар на территории российского полуострова, поэтому не допустили представителей крымской делегации к участию в форуме нацменьшинств в Женеве. Об этом 28 ноября заявили в пресс-службе постоянного представительства Крыма при президенте России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к участию в форуме нацменьшинств ООН, который проходит в Женеве не пустили ректора КИПУ Чингиза Якубова, заместителя муфтия мусульман Крыма Эсадуллаха Баирова, главу региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасию Гридчину.
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