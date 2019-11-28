28 ноября 2019, 17:10 — REGNUM Китайско-американское сотрудничество находится под угрозой из-за нового закона о Гонконге, принятого в США, сообщил 28 ноября журналистам официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Транслируя официальную позицию Пекина по поводу подписанного президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге, Гэн Шуан заявил:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пекине новый американский закон о Гонконге назвали препятствием развитию Китая.
Отметим, что между Китаем и США продолжаются переговоры о сделке (взаимном «торговом ненападении»), которая должна положить конец наращиванию Пекином и Вашингтоном взаимных торговых ограничений.
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