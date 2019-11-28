Аддис-Абеба, , 17:46 — REGNUM В видеообращении, опубликованном на странице правительства Эфиопии в Facebook, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что создание новой единой Партии процветания (ПП) из правящей коалиции прошло все необходимые юридические шаги. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

По словам премьера, эфиопские эксперты провели необходимые исследования, а само создание партии обсуждалось партийным руководством на всех уровнях. Демократическая партия Оромо (ДПО) и Демократическая партия Амхара (ДПА) также единогласно одобрили слияние правящей коалиции.

«Следовательно, все эти шаги подтверждают, что формирование партии прошло через все необходимые процессы и правовые институты», — сказал премьер-министр. Он отметил, что план, который недавно созданная партия разработала с целью создания процветающей Эфиопии в течение ближайших 10 лет, будет представлен общественности и членам партии для обсуждения и дополнения в ближайшее время.

Премьер-министр также заверил, что программы, включенные в повестку работы партии, направлены на содействие укреплению подлинного федерализма, демократии, мира, равенства, верховенства закона и экономического роста. Премьер-министр также призвал оппозиционные группы выдвигать новые идеи и альтернативные программы, чтобы страна могла выиграть от конкуренции, вместо того чтобы обвинять во всех грехах недавно созданную Партию процветания.