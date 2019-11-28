Париж, , 16:59 — REGNUM Новая схема распределения военных расходов НАТО предполагает увеличение взносов Германии и сокращение взносов США, сообщил 28 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, по новым расчётам на Германию и США теперь будет приходиться по 16% общего бюджета НАТО.

«Это правда, мы согласовали новую формулу распределения расходов. США будут платить меньше, а Германия будет платить больше. Таким образом, Германия и США будут вносить примерно одинаковые части, примерно по 16% от бюджета альянса», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от стран НАТО увеличить их вклад в расходы альянса, обвиняя их в том, что на США лежит основная финансовая нагрузка.

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