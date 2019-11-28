Киев, , 16:56 — REGNUM Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уверяет, что «враги» не имеют возможности быстро захватить территории, оставленные ВСУ после разведения сил в Донбассе.

Об этом он заявил на конференции сегодня, 28 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что перед разведением представители Совнацбеза почти месяц провели на этой территории, изучая ситуацию и разрабатывая план мероприятий по предотвращению потенциальных опасностей.

«На сегодня нет возможности у наших врагов быстро захватить ту или иную территорию, делать те или иные вещи», — отметил Данилов.

Он заявил, что любое разведение должно быть проведено с умом и быть в интересах Украины — в частности, должно гарантировать, что негативные последствия для Украины «будут равны нулю».

ИА REGNUM напоминает, что в рамках подготовки к «нормандскому саммиту» Украина, выполняя свои обязательства, обеспечила разведение сил в районе Станицы Луганской, возле Золотого, а также в районе Богдановки и Петровского.

Вместе с тем президент Зеленский заявил, что о разведении сил вдоль всей линии разграничения в Донбассе говорить рано.

«Это более сложный вопрос, потому что там существует много, скажем так, участков, которые очень сложны, в принципе, для обсуждения разведения», — сказал он 20 ноября.

Зеленский не отрицает, что эта тема будет обсуждаться в Париже 9 декабря.