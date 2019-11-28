Москва, , 16:55 — REGNUM Соглашение по восстановлению прямых рейсов с Грузией достигнуто. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин по итогам встречи со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы. Соглашение в связи с этим достигнуто», — сказал Карасин.

По его словам, возобновления прямого авиасообщения не стоит ждать до конца декабря.

Напомним, ранее Григорий Карасин заявил, что восстановление добрососедских отношений с Грузией «не за горами».