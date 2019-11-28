Пекин, , 16:53 — REGNUM Серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая назвал новый американский закон о демократии и правах человека в Гонконге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан в беседе с журналистами 28 ноября.

Комментируя подписанный американским президентом Дональдом Трампом закон о правах человека в Гонконге, Гэн Шуан заявил, что Пекин выражает Вашингтону свой проест, поскольку Штаты внедряются во внутренние дела Китая.

Гэн Шуан «Решительно призываем Соединённые Штаты не применять этот закон, так как это может сказаться на нашем сотрудничестве в важных сферах».

Китайский дипломат пояснил, что Вашингтон этим «так называемым законопроектом по Гонконгу», не стесняясь, выступает на стороне преступников, участвовавших в насилии в ходе акций протеста в автономии.

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Напомним, 28 ноября Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Таким образом американские власти изменили прежний (от 1992 г.) закон о политике в отношении Гонконга.

Трамп в этот же день подписал закон, по которому запрещается вывозить в Гонконг американское специализированное полицейское оборудование. Отметим, что это сделано на фоне попытки Пекина и Вашингтона заключить торговую сделку.

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