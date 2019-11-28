Киев, , 16:43 — REGNUM Венгрия блокирует и намерена продолжать блокировку проведения Совета Украина — НАТО, пока действует украинский закон, сокращающий возможности образования на языках нацменьшинств, заявил 28 ноября посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро в интервью изданию «Главком».

По его словам, страна, претендующая на членство в НАТО, должна соблюдать права человека, а действующие украинские законы противоречат этим принципам.

«Почему мы блокируем совместные декларации на этом политическом уровне? Потому что считаем НАТО не только военной организацией. Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека. На наш взгляд, принятый закон об образовании противоречит этим принципам», — сказал посол Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 сентября 2017 года на Украине поэтапно реализуется закон об образовании, сокращающий возможности обучения на языках национальных меньшинств, в том числе венгров Закарпатья.

Венгрия отреагировала на этот процесс блокировкой мероприятий блока НАТО по интеграции Украины в Североатлантический альянс.

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