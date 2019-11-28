Москва, , 16:43 — REGNUM В настоящее время складывается негласный проамериканский союз Саудовской Аравии и Израиля, который должен заменить проамериканский союз Турция — Израиль, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM. Как отметил эксперт, Турция всегда была форпостом НАТО и американской политики на Ближнем Востоке, на Чёрном море и даже в какой-то степени на Балканах. И сейчас частично она продолжает выполнять эту функцию, так как на территории Турции по-прежнему располагается американская военная база. И Турция, как и раньше, входит в военную систему, возглавляемую США.

«Что касается возможного нового форпоста, который заменит Турцию, то есть ещё Саудовская Аравия, Союз аравийских государств Персидского залива. Израиль, безусловно, также союзник США, но на позицию форпоста он не очень годится в силу сложных отношений со всеми остальными странами региона и определённой позицией изоляции, — сказал политолог. — Но складывающийся негласный проамериканский союз Саудовской Аравии и Израиля в принципе должен заменить проамериканский союз Турция — Израиль, который ушёл в небытие 10 лет назад».

Фактически, как пояснил Шаповалов, сейчас на Ближнем Востоке идет большая переконфигурация сил и держав, и место Турции постепенно занимает Саудовская Аравия. Эр-Рияд и Анкара между тем постепенно превращаются в непримиримых противников, конфликтующих на широком пространстве от Ливии до Катара.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, недавний отказ Турции поддержать план НАТО «по защите» от России стран Прибалтики не влияет на «волю и возможности» альянса защищать своих союзников.

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