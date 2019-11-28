Москва, , 16:40 — REGNUM В Совфеде раскритиковали предложения Украины по разрешению конфликта в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

«Я не собираюсь гадать, о каких пяти сценариях разрешения конфликта в Донбассе говорил секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Реально существует только один сценарий, признанный мировым сообществом, — Минские соглашения. Вот их реализация и будет обсуждаться на предстоящей встрече «нормандской четверки», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор также считает, что предложение о создании неких «гуманитарных коридоров» на линии соприкосновения для граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, «носит оскорбительный характер и будет однозначно отвергнуто».

И, наконец, утверждение главы СНБО Украины, что на нормандской встрече «враги Украины» будут делать все от них зависящее, чтобы она согласилась на какие-то отношения с республиками Донбасса, вообще ставит под сомнение желание Киева идти на какие-либо компромиссы, указал парламентарий.

«Словом, никакого позитива, один негатив», — заключил Клинцевич.

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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