Мурманск, , 16:40 — REGNUM Главой администрации Мурманска избран Евгений Никора, занимавший пост вице-губернатора региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском совете.

Кандидатуру Никоры поддержал 21 депутат из 30. Кроме него на пост главы города претендовал еще один кандидат — сотрудник областного правительства Андрей Сахаров.

Выбор горсовета прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я благодарен совету за поддержку нашей кандидатуры. Я уже комментировал, что Евгений Никора с одной стороны управленец, с другой стороны — хозяйственник. Мы с ним много работали, когда я еще работал в федеральном правительстве. Мы вместе запускали проекты и в ЖКХ, занимались «Комфортной городской средой», занимались темой «Умного города», — сообщил журналистам Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, управление Мурманском распределено между главой муниципального образования и главой городской администрации. Контракт с главой администрации заключает глава муниципального образования по результатам конкурса. Глава администрации города подконтролен и подотчётен совету депутатов города Мурманска.