Мурманск, 28 ноября 2019, 16:40 — REGNUM Главой администрации Мурманска избран Евгений Никора, занимавший пост вице-губернатора региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском совете.
Кандидатуру Никоры поддержал 21 депутат из 30. Кроме него на пост главы города претендовал еще один кандидат — сотрудник областного правительства Андрей Сахаров.
Выбор горсовета прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Как сообщало ИА REGNUM, управление Мурманском распределено между главой муниципального образования и главой городской администрации. Контракт с главой администрации заключает глава муниципального образования по результатам конкурса. Глава администрации города подконтролен и подотчётен совету депутатов города Мурманска.