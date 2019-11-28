Минск, , 16:33 — REGNUM Браславский райисполком решил прекратить опрос общественного мнения о языке, на котором должны быть выполнены таблички с наименованиями учреждений, организаций, улиц и т.д. в городе Браславе (Витебская область Белоруссии). Об этом говорится в официальном ответе зампреда райисполкома Ольги Величко лидеру белорусского движения «Гражданское согласие» Артёму Агафонову.

«Пришёл ответ из Браслава. Националистам не удалось сфальсифицировать опрос и навязать городу белорусизацию», — констатировал лидер белорусского движения «Гражданское согласие».

Артём Агафонов направил властям Браслава обращение, в котором указал на фальсификации опроса местных жителей по вопросу смены русскоязычной топонимики на белорусскоязычную. Как и в других аналогичных случаях, русофобы создали проблему и мобилизовали весь свой актив из других регионов и даже из-за рубежа на голосование по языковому вопросу. Всё шло по отработанному сценарию, пока Агафонов не обратил внимание общественности и властей на откровенный криминал в языковом вопросе.

В ответе на обращение чиновница констатировала: «На адрес электронной почты райисполкома в последнее время часто стали поступать обращения граждан с упрёком на то, что вывески с наименованиями учреждений и организаций в городе Браславе выполнены не на белорусском языке, а на русском».

Райисполком пояснял, что в соответствии со статьей 31 главы белорусского закона «О языках в Республике Беларусь» официальные названия государственных органов, органов местного управления и самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений даются на белорусском и (или) русском языках. «При необходимости эти названия могут даваться в переводе на другой язык», — обратила внимание Величко.

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«Вместе с тем было принято решение дополнительно изучить мнение населения города Браслава и Браславского района через сайт районной газеты «Браслауская звязда». В связи с тем, что в опросе стали участвовать не только жители города Браслава и Браславского района, данный опрос с 04.11.2019 г. пришлось прекратить», — проинформировала зампред райисполкома.

Она поблагодарила Агафонова «за активную жизненную позицию, за участие в обсуждениях общественно-значимых вопросов». Лидеру белорусского движения «Гражданское согласие» предложено, в случае несогласия с ответом на обращение, в соответствии с законом об обращениях граждан и юридических лиц обжаловать ответ Браславского райисполкома в Витебском облисполкоме.

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