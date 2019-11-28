Москва, 28 ноября 2019, 16:32 — REGNUM Российского гражданина Сергея Суровцева задержали в рамках расследования уголовного дела о беспорядках в Москве 27 июля 2019 г., сообщила 28 ноября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Задержанный, по версии следствия, во время акций протеста в Москве 27 июля, «подняв секцию металлического ограждения, нанёс ею удар сотруднику Росгвардии». Кроме того, «он пытался блокировать передвижение других правоохранителей», а затем смешался с толпой.
Однако его действия не остались незамеченными благодаря камерам видеонаблюдения. Кроме того, его участие в беспорядках, по версии СКР, подтверждено свидетельскими показаниями. Отметим, что инцидент произошёл на Тверской улице.
Пока обвинения фигуранту дела не предъявлены. По словам Петренко, СКР будет просить суд заключить его под стражу.
Напомним, поводом к протестам 2019 г. в Москве, начавшимся в июле 2019 г., были заявления ряда независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации.
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