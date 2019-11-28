Москва, , 16:32 — REGNUM Российского гражданина Сергея Суровцева задержали в рамках расследования уголовного дела о беспорядках в Москве 27 июля 2019 г., сообщила 28 ноября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Задержанный, по версии следствия, во время акций протеста в Москве 27 июля, «подняв секцию металлического ограждения, нанёс ею удар сотруднику Росгвардии». Кроме того, «он пытался блокировать передвижение других правоохранителей», а затем смешался с толпой.

Однако его действия не остались незамеченными благодаря камерам видеонаблюдения. Кроме того, его участие в беспорядках, по версии СКР, подтверждено свидетельскими показаниями. Отметим, что инцидент произошёл на Тверской улице.

Петренко «Действия Суровцева квалифицированы следствием по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Он задержан, допрошен по обстоятельствам преступления».

Пока обвинения фигуранту дела не предъявлены. По словам Петренко, СКР будет просить суд заключить его под стражу.

Напомним, поводом к протестам 2019 г. в Москве, начавшимся в июле 2019 г., были заявления ряда независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации.

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