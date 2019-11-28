Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM Дело о превышении должностных полномочий, возбуждённое в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, — это удар по губернатору Василию Голубеву и по инвестиционному климату в регионе. Так прокомментировал задержание высокопоставленных донских чиновников глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

По его словам, пилотный проект по утилизации медицинских отходов был гордостью властей региона, входил в 100 лучших проектов, был визиткой на форумах, и, что самое важное, снизил распространение болезней на Дону.

«Думаю, это удар не в Быковскую, в её действиях с большой долей вероятности не окажется нарушений. Обыски шли в минздраве много месяцев, о проблеме знали на всех уровнях власти. Одновременно шли суды с УФАС, за которыми следили многие инвесторы. Поэтому, если указанное основание задержания Быковской — основное и единственное, то всё происходящее — удар по губернатору и по инвестклимату в регионе», — написал омбудсмен на своей странице в Facebook.

Он также считает, что чем больше появляется негативной информации по этому делу, тем очевиднее, что реальных оснований для ареста недостаточно. И очередной громкий арест является сигналом губернатору: «Уходи!»

ИА REGNUM ранее сообщало, что глава донского минздрава Татьяна Быковская и её подчинённые были задержаны утром 28 ноября. Фигурантом уголовного дела также стал заместитель главы ведомства Станислав Беседовский. Их подозревают в нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении госзакупок.

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