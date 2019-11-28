Анкара, , 16:37 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, проведенной после его встречи с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани, заявил: «В Восточном Средиземноморье мы можем вести переговоры со всеми странами, кроме правительства южного Кипра. Так было с Ливией и закончилось подписанием соглашения. Это значит, что Турция защищает свои права, проистекающие из международного права».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «На настоящий момент из-за определенных проблем с рядом стран сделать это сейчас кажется невероятным, но в будущем это может стать вполне возможным. Будь то Восточное Средиземноморье или же Эгейское море, мы всегда, защищая собственные права, проистекающие из международного права, выступаем за правомерное, справедливое распределение богатств (морского дна)».

Министр добавил: «Это справедливо и для ресурсов близ Кипра. Касательно районов, выходящих за пределы нашего собственного континентального шельфа, мы всегда выступали гарантами правомерного распределения природных богатств Кипра между его греческой и турецкой сторонами».