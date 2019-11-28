Варшава, , 16:12 — REGNUM Бывший польский президент Лех Валенса попал в больницу. Об этом свидетельствует фото, опубликованное на его странице в Facebook.

https://www.facebook.com/lechwalesa/photos/a.800534196659394/2655665687812893/

«Снова в больнице», — написал Валенса.

В свою очередь, помощник экс-президента Мирослав Щерба отметил, что Валенса находится в клинике в рамках запланированного обследования и выйдет оттуда только после разрешения врачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лех Валенса заявил, что победа над коммунизмом сравнима с «выбиванием зубов советскому медведю».

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