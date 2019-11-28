Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM В 2020 году депутаты городской думы Екатеринбурга смогут раньше подключиться к бюджетному процессу. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам градоначальника Александра Высокинского, многие депутаты впервые участвуют в процедуре принятия бюджета, и у них «естественно» возникают вопросы.

«Мы учтем опыт этого года и в 2020 году подключим депутатов к бюджетному процессу на более ранней стадии», — сказал мэр.

Сейчас же, уверен чиновник, не стоит бояться обсуждения проекта бюджета — депутатам нужно дать все необходимые пояснения.

Как сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год всё-таки будет рассмотрен гордумой в первом чтении. Тем не менее, спикер думы Игорь Володин уже заявил, что не собирается поддерживать документ.

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