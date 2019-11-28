Тегеран, 28 ноября 2019, 16:02 — REGNUM Иран отклонил заявление Франции по поводу введения международных санкций, назвав слова главы МИД Жан-Ив Ле Дриана «безответственными и неконструктивными», сообщает Le Figaro.
«Ослабление Ираном своих ядерных обязательств — это обеспечение соблюдения его законных прав реагировать на односторонний отказ США от соглашения и неспособность европейских сторон выполнять свои обязательства. В этих условиях соглашение не предусматривает срабатывания этого механизма. Слова французского лидера безответственны и неконструктивны», — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции заявил, что Иран продолжает систематически нарушать ядерную сделку и каждые два месяца увеличивает производство урана.
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