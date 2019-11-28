Анкара, , 16:39 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, проведенной после его встречи с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани, заявил: «В НАТО должны действовать так, чтобы у членов не оставалось причин для беспокойства. Но когда некоторые страны протестуют против опасений касательно собственной безопасности других членов, в НАТО единства уже нет».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Решения в НАТО можно принимать, достигая консенсуса. Мы не выступаем против взаимных планов НАТО в отношении балтийских стран, но то, что хотят делать для них, должны делать и для нас. Мы тоже партнёры».

Министр добавил: «Поддерживая террористов из Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны, несмотря на все предостережения, США совершили ошибочный шаг. Они воспрепятствовали заходу в Сирию отрядов «пешмерга», боровшихся с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пойдя сначала на сделку с террористами, потом становится сложно вернуться назад. Это большая проблема не только с точки зрения международного права, но и с точки зрения национальных законов самих США».