Москва, , 15:54 — REGNUM Турция вступила в серьёзное информационное и дипломатическое противостояние с другими членами НАТО, и в этой борьбе она намерена задействовать все ресурсы, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что власти Турции не захотели поддерживать план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран от «российской угрозы» до тех пор, пока не получат политическую поддержку для своих операций против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии.

«В настоящий момент речь идёт о том, что отношения между Турцией и НАТО, конечно, находятся в состоянии постоянно ухудшающего тренда, — сказал политолог. — Диапазон этого конфликта расширяется. Если раньше он касался тематики, непосредственно связанной с Ближним Востоком, то теперь он выходит за рамки региона. Турция делает ассиметричные шаги, что свидетельствует о её стремлении задействовать все ресурсы для ответа странам Запада в информационном и дипломатическом противостоянии с ними».

Иными словами, как пояснил эксперт, конфликтная ситуация выходит на новый уровень.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Гитанас Науседа призвал не драматизировать сообщения о том, что Турция «будет блокировать план по защите Прибалтики и Польши» от «российской угрозы» до тех пор, пока не получит от НАТО политическую поддержку для своих операций против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии. По словам Науседы, до встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, которая состоится 3−4 декабря, стороны найдут компромиссы по всем вопросам.

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