Сланцы, Ленинградская область, , 15:59 — REGNUM Целью антитеррористических учений в городе Сланцы Ленинградской области в четверг, 28 ноября, была отработка совместных действий правоохранительных органов и спецслужб региона по предотвращению и пресечению террористических проявлений на объекте образования.

Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе в Ленинградской области под эгидой Национального антитеррористического комитета (НАК), руководившего учениями силовиков.

Напомним, антитеррористические учения проходили на территории Сланцевского индустриального техникума.

В настоящее время учения завершены, все ограничения на посещение территории, прилегающей к объекту проведения учений, сняты.

Напомним, в последние годы в ряде учебных заведений России произошли трагические события, связанные с незаконным применением огнестрельного оружия.

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