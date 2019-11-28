Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Для меня самым важным было то, что Бидзина Иванишвили абсолютно искренне, открыто ответил на накопившиеся в обществе вопросы. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария 28 ноября заявил журналистам, оценивая интервью председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Георгий Гахария

Главы правительства особенно отметил признание Иванишвили, которого называют фактическим правителем Грузии, в том, насколько сложно управлять страной с полным соблюдением демократических процедур.

«Это вызов и то обязательство, которое нам нужно выполнять. Легко управлять страной, когда используешь находящиеся в твоем распоряжении инструменты незаконно, насильственно. И сложно управлять страной, когда абсолютно демократичная, свободная обстановка, где медиа совершенно свободны, свободе выражения мнения ничто не угрожает, когда есть такая демократия и свобода выражения мнения, что некоторые штурм и блокирование парламента воспринимают как свободу выражения. Та цель, которую мы увидели в интервью, для меня абсолютно понятна, и это то, в каком направлении мы работаем», — отметил премьер.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Иванишвили в интервью телекомпании Имеди в программе «SWOT-анализ» в вечернем эфире 27 ноября рассказал о своем отношении к последним событиям в Грузии.