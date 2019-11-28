Тбилиси, 28 ноября 2019, 15:53 — REGNUM Для меня самым важным было то, что Бидзина Иванишвили абсолютно искренне, открыто ответил на накопившиеся в обществе вопросы. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария 28 ноября заявил журналистам, оценивая интервью председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Георгий Гахария
Георгий Гахария

Главы правительства особенно отметил признание Иванишвили, которого называют фактическим правителем Грузии, в том, насколько сложно управлять страной с полным соблюдением демократических процедур.

«Это вызов и то обязательство, которое нам нужно выполнять. Легко управлять страной, когда используешь находящиеся в твоем распоряжении инструменты незаконно, насильственно. И сложно управлять страной, когда абсолютно демократичная, свободная обстановка, где медиа совершенно свободны, свободе выражения мнения ничто не угрожает, когда есть такая демократия и свобода выражения мнения, что некоторые штурм и блокирование парламента воспринимают как свободу выражения. Та цель, которую мы увидели в интервью, для меня абсолютно понятна, и это то, в каком направлении мы работаем», — отметил премьер.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Иванишвили в интервью телекомпании Имеди в программе «SWOT-анализ» в вечернем эфире 27 ноября рассказал о своем отношении к последним событиям в Грузии.