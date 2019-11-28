Москва, , 15:51 — REGNUM Благодаря введённой в Москве системе распознавания лиц уровень преступлений в столице снизился. Об этом в интервью РИА Новости заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда [снижение уровня преступности] совмещено еще и с распознаванием лиц — то вот эти вот граждане, которые приезжают в город не для того, чтобы поработать, или там в туристическую поездку, а для того, чтобы пограбить и поразбойничать, — они точно будут вредны», — сказал Собянин.

По его словам, у введённой в столице системы положительных сторон гораздо больше, нежели отрицательных. Собянин также подчеркнул, что безопасность москвичей стала выше благодаря продвижению технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти столицы не исключили введения системы распознавания лиц в торговых центрах.

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