Москва, , 15:44 — REGNUM Беспорядки в Гонконге, Париже и Барселоне произошли из-за отсутствия порядка функционирования городов, даже несмотря на то, что эти города считаются «образцом цивилизации». Об этом в интервью РИА Новости заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Иероним Босх. Страшный суд. 1504

«Было бы то же самое и у нас. Посмотрите, что у наших соседей в Киеве происходило. Всё ведь тоже начиналось с этого. Давайте мирно постоим. Товарищи разойдитесь, граждане разойдитесь. Нет, мы не будем расходиться. А, ну ладно, ну постойте. Пять тысяч постойте, 10 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч постойте», — сказал Собянин.

По его словам, такое положение закончилось государственным переворотом, от которого украинский народ всё ещё не может отойти.

Собянин подчеркнул, что государство, которое не в состоянии обеспечить нормальное функционирование своих городов, не сможет существовать. Он подчеркнул, что страны, которые начинают «заигрывать в этих вопросах», приводят свой народ к хаосу, из которого тот не может выбраться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Барселоне продолжаются выступления с требованием независимости и амнистии для каталонских политзаключённых.