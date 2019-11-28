Анкара, , 16:37 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на закрытии Съезда по религиозным вопросам заявил: «Если вера не оказывает на жизнь человека влияния, то, если это делается вовремя, он подвергается ложному религиозному внушению. Поэтому мы должны не менять ислам под себя, но действовать согласно его предписаниям».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «На смену правилу «мы посвятим в свою религию того, кто пришел к нашим вратам» уже приходит новый тренд «снесем все врата, чтобы навязать всем нашу единственно истинную высокую религию».

Турецкий лидер добавил: «Даже в той ситуации, когда исламофобия и неонацистский террор распространяются подобно чуме, мы не оставим наших братьев, проживающих за рубежом, в одиночестве. Мы не отдадим их в лапы таких империалистических проектов, как «умеренный ислам».